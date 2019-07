Dem Atomabkommen mit dem Iran steht vor einem weiteren Rückschlag. Der Iran hat erklärt, dass er sich ab sofort nicht mehr an das im Wiener Atomabkommen erlaubte Limit zur Urananreicherung gebunden fühlt.

Teheran kündigte an, am Mittag seine Urananreicherung weiter hochzufahren und damit einen weiteren Teil der Vereinbarungen nicht mehr einzuhalten. Die Begrenzung der Urananreicherung auf maximal 3,67 Prozent ist eine zentrale Auflage des 2015 in Wien geschlossenen Abkommens, mit dem der Iran am Bau einer Atombombe gehindert werden soll.



Das Land hatte den EU-Staaten ein Ultimatum bis heute gesetzt. Sie sollten Wege finden, um die Sanktionen der USA abzufedern. US-Präsident Trump hatte das Abkommen vor einem Jahr einseitig aufgekündigt und neue Wirtschaftssanktionen verhängt, die jedem wirtschaftliche Nachteile androhen, der iranisches Öl kauft. Damit will er die Einnahmen der Islamischen Republik drastisch vermindern und Teheran politisch gefügiger machen.