Wie die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf die Polizei berichtet, beteiligten sich an sogenannten Spaziergängen unter anderem in Schneeberg, Chemnitz und Freiberg einige Hundert Menschen. Auf Bildern ist zu sehen, dass Teilnehmer weder Masken tragen noch Abstand halten. Wegen der hohen Infektionszahlen sind nach der neuen Corona-Verordnung in Sachsen Versammlungen an einem Ort nur mit maximal zehn Menschen zulässig. Die Polizei kündigte an, Bußgelder zu verhängen.