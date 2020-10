Angesichts weiter steigender Corona-Infektionen in Deutschland hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder für bundesweit schärfere Strafen bei Verstößen gegen Corona-Regeln ausgesprochen. Bei Nichteinhalten der Maskenpflicht schlug der CSU-Chef in der "Bild am Sonntag" ein einheitliches Bußgeld in Höhe von 250 Euro vor.

In Bayern gilt dieser Regelsatz bereits. Söder betonte, es sei Zeit für konsequentes Handeln. Die Lage dürfe nicht länger schöngeredet werden. Er plädierte zudem für frühere Sperrstunden und keine größeren Feiern.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sagte derselben Zeitung, er erwarte von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie aus Verantwortungsbewusstsein nicht mehr alles machten, was sie noch dürften. Man müsse gegenwärtig keine Party feiern, erklärte der Grünen-Politiker. Einen erneuten Lockdown könne sich das Land nicht leisten.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.