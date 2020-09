Die russischen Regierung hat die Darstellungen aus Deutschland zurückhaltend bewertet. Präsident Putin hat sich bislang selbst nie öffentlich zum Fall Nawalny geäußert. Vorgeschickt wurde die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa.

Schnelle Reaktion deutet auf Besorgnis im Kreml hin

Nach Einschätzung von Deutschlandfunk-Korrespondent Thielko Grieß kann die Tatsache, dass diesmal nicht wie sonst üblich, zwölf oder 24 Stunden bis zu einer ersten Reaktion vergangen sind, als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die russische Regierung auf die deutschen Entdeckungen vorbereitet waren. Zudem deute dieses vergleichsweise rasche Vorgehen darauf hin, so Grieß weiter, dass die politischen Zerwürfnisse mit der Bundesrepublik im Kreml für so relevant erachtet würden, dass rasch reagiert werden musste.



Sacharowa wies die deutschen Darstellungen am Abend im russischen Staatsfernsehen zurück. Die Erklärungen aus Berlin dienten der Vorbereitung zu politischen Schritten gegen Russland, sagte sie. Und weiter: Es entstehe der Eindruck, dass irgendjemand dem Justizministerium und den Medizinern in Deutschland verbieten würde, mit den russischen Kollegen zusammenzuarbeiten. Bereits gestern Nachmittag hatte Kreml-Sprecher Peskow erklärt, man könne mangels Unterlagen noch nicht qualifiziert auf die Erklärungen aus Berlin reagieren. Das Opfer sei in Russland mehrfach untersucht worden, ein Gift habe man nicht festgestellt. Die russischen Stellen seien zur Zusammenarbeit mit dem Deutschen bereit. Man warte jedoch noch auf Antworten auf Fragen, die die Generalstaatsanwaltschaft vor längerer Zeit schon den deutschen Behörden gestellt habe.

Reaktionen folgen einem bekannten Muster

Ihre Reaktionen folgten laut Grieß einem hinlänglich bekannten und deshalb zu erwartenden Muster. Zunächst ziehen Politik und Propagandakanäle die Kompetenz von Ärzten und Laboren in Deutschland in Zweifel. Dann beklagen sie, man habe keine Fakten aus Berlin erhalten und schließlich werden Theorien verbreitet, die dazu dienten, alternative Erklärungen im Diskurs zu etablieren.



Darüber hinaus wird der Fall Nawalny in Russland strukturell heruntergespielt. So folgte das Thema in den Hauptnachrichten erst nach 23 Minuten. Bei der Besprechung des Themas sei Kanzlerin Merkel im Originalton nicht gezeigt worden, schildert Grieß: "Die Zuschauer erfuhren auch nicht, wer Alexej Nawalny ist oder wie langwierig sein Ausfliegen nach Deutschland verlief." Darüber hinaus wird dessen Name fast nie genannt. Offizielle sprechen meist von "dem Kranken". Zudem wird der Oppositionspolitiker als Blogger gekennzeichnet, was ihn weniger wichtig erscheinen lassen soll.

"Gift ist die Lieblingswaffe der Geheimdienste"

Der russische Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa, der selbst zwei Giftanschläge hinter sich hat, ist überzeugt, wie die Russlandkorrespondentin des WDR, Christina Nagel, berichtet, dass der Grund für den Anschlag auf Nawalny seine politische Oppositionstätigkeit gewesen ist. Nawalny sei der stärkste, effektivste und gefährlichste politische Gegner des Putin-Regimes. Schon zu Sowjetzeiten sei Gift die Lieblingswaffe des Geheimdienstes gewesen, weil es schmerzhaft sei, die Folgen unklar blieben und es sich nur schwer nachweisen lasse. Zudem öffne Gift Desinformationskampagnen Tür und Tor. In seinem Fall hätten sie gesagt, er habe falsche Tabletten genommen und Alkohol getrunken. Genau dasselbe werde über Nawalny gesagt. Die Reaktionen des Kreml, das würden auch andere Oppositionspolitiker sagen, passe da sehr gut ins Bild.



Kara-Mursa führte aus, die Entscheidung, Nawalny aus dem Verkehr zu ziehen, müsse nicht zwangsläufig in den vergangenen Wochen gefallen sein, meint Kara-Mursa. Ein solcher Giftanschlag brauche Vorbereitung. Zugang zu so etwas hätten nur russische Geheimdienste.