Zerstörungen in Bachmut, Ukraine. (Iryna Rybakova/AP/dpa)

Das britische Verteidigungsministerium berichtete von heftigen Gefechten vor allem in der Nähe des Dorfs Chromowe westlich der Stadt. Dort verteidigten ukrainische Einheiten eine wichtige Nachschubroute. Nach einem Frontbesuch in Bachmut bezeichnete der Kommandeur der ukrainischen Sondereinsatzkräfte, Horenko, die Lage als "tatsächlich schwierig". Die Verteidiger seien zwar in der Unterzahl, träfen den Gegner aber immer wieder an Schlüsselstellen. Eine Einnahme der Stadt würde so verhindert. Dagegen melden das russische Verteidigungsministerium und die Privatarmee Wagner seit Tagen, dass sie mehr als 80 Prozent der Stadt eingenommen hätten. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht überprüfen. Die von Großbritannien regelmäßig veröffentlichten Informationen zum Kriegsverlauf berufen sich auf Geheimdienstinformationen.

