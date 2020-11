Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hat sich offen dafür gezeigt, über höhere Ausgaben für die Bundeswehr nachzudenken.

In manchen Bereichen müsse mehr investiert werden, damit Gewehre schießen könnten und Nachtsichtgeräte funktionierten, sagte Baerbock der "Süddeutschen Zeitung". Zugleich forderte sie ein stärkeres gemeinsames Engagement Europas in der Verteidigungspolitik. Wenn der Westen Staaten wie China, Russland oder der Türkei nicht das Feld überlassen wolle, müsse Europa seine Friedensrolle in der Welt wieder ernster nehmen. Sie plädierte auch dafür, die Kooperation mit den USA neu zu gestalten. Weiter erklärte die Grünen-Chefin, erst müsse über eine strategische Neuaufstellung gesprochen werden, anschließend über die Ausgaben.



Zuvor hatte die "Financial Times" unter Berufung auf ein EU-Papier berichtet, dass die EU nach dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Trump mit der Regierung in Washington eine neue Allianz schmieden wolle. Mit dem Bündnis solle auch dem Machtbewusstsein Chinas entgegengetreten werden, hieß es.

