Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und ihr slowenischer Kollege Tonin haben eine engere Kooperation im Verteidigungsbereich vereinbart.

Im Rahmen der Modernisierung würden sich die slowenischen Streitkräfte etwa gepanzerte Transportfahrzeuge aus Deutschland anschaffen, erklärte Kramp-Karrenbauer in Ljubljana. Sie habe sich mit Tonin zudem darüber ausgetauscht, wie die Zusammenarbeit bei Einsätzen zum Beispiel im westafrikanischen Mali gestärkt werden könne. Im Anschluss an ihren Aufenthalt in Slowenien fliegt die Verteidigungsministerin weiter nach New York. Dort kommt sie morgen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, zusammen. Auch mit ihm will Kramp-Karrenbauer die UNO-Mission in Mali erörtern, bei der am Freitag zwölf deutsche Bundeswehr-Soldaten durch einen Anschlag verletzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.