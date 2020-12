Der gewählte US-Präsident Biden will den früheren General Lloyd Austin als Verteidigungsminister nominieren.

Der 67-jährige Afroamerikaner solle neuer Pentagon-Chef werden, hieß es in mehreren Medienberichten. Damit wäre erstmals ein Schwarzer auf solch einem Posten in den Vereinigten Staaten. Austin war unter anderem Kommandeur der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten. Biden hatte angekündigt, seinen neuen Verteidigungsminister am Freitag offiziell zu benennen.

