Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates in Deutschland angeregt.

Dieser solle Instrumente von Diplomatie, Militär, Wirtschaft und Handel, Innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit koordinieren, sagte die CDU-Politikerin in einer Grundsatzrede an der Universität der Bundeswehr in München.



Zuvor hatte die Verteidigungsministerin in der "Süddeutschen Zeitung" angkündigt, sie wolle die Bundeswehr stärker im Ausland einsetzen als bisher. In den vergangenen Jahren habe man oft nicht aktiv genug gehandelt, sondern sei zu Einsätzen dazugekommen, wenn man gefragt worden sei, sagte die CDU-Politikerin. Deutschland müsse in Zukunft aber auch selbst die Initiative ergreifen und Impulse setzen.