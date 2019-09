Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat der US-Regierung ein verstärktes militärisches Engagement Deutschlands in Aussicht gestellt.

Sie äußerte sich nach einem Treffen mit ihrem amerikanischen Kollegen Esper in Washington. Die Ministerin sagte, es gehe nicht nur um die Höhe des Verteidigungsetats, sondern auch um die Bereitschaft Deutschlands zur Beteiligung an Missionen, etwa zum Schutz der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Sie habe dabei deutlich gemacht, dass Deutschland bereit sei, sich zu engagieren, allerdings nur in einer europäischen Mission, so Kramp-Karrenbauer.



Esper bekräftigte die Forderung nach einer Erhöhung der deutschen Ausgaben für das Militär.