Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist zu Gesprächen über die internationale Sicherheit in Washington eingetroffen.

Sie will im Pentagon erstmals mit ihrem US-Kollegen Esper zusammenkommen. Bei dem Treffen dürfte es unter anderem um gemeinsame Einsätze wie etwa in Afghanistan gehen. Auch der Streit um die Verteidigungsausgaben der NATO-Mitgliedsstaaten könnte zur Sprache kommen. Die US-Regierung hat unter anderem Deutschland wiederholt für zu geringe Ausgaben kritisiert. Kramp-Karrenbauer hatte sich kürzlich für einen regelmäßigen Anstieg des Verteidigungs-Budgets stark gemacht.



Die Ministerin und CDU-Vorsitzende will bei ihrem Besuch auch mit in den USA stationierten Bundeswehr-Soldaten zusammenkommen.