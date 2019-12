Bundeskanzlerin Merkel hat den Einsatz deutscher Soldaten und Polizisten im Ausland gewürdigt.

Bei einem Empfang im Kanzleramt in Berlin sprach Merkel von einem wichtigen Beitrag für die Sicherheit im Land und das Ansehen Deutschlands in der Welt. Die Bundesregierung sei auch den Angehörigen und Familien dankbar. Merkel fügte hinzu, sie wisse, dass darüberhinaus eine breite Anerkennung in der Gesellschaft nötig sei. Sonst würden immer weniger Menschen dazu bereit sein, sich als Soldat oder Polizist im Ausland zu verdingen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Innenminister Seehofer nahmen an dem Empfang teil.