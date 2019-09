US-Verteidigungsminister Esper hat die Forderung nach einer Erhöhung der deutschen Militärausgaben bekräftigt.

Er sagte bei einem Treffen mit Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in Washington, als größte Volkswirtschaft in Europa könne Deutschland mehr investieren, um eigene Fähigkeiten zu stärken und Verantwortung im transatlantischen Bündnis zu übernehmen. Kramp-Karrenbauer betonte bei ihrem Antrittsbesuch, dass Deutschland ein verlässlicher Bündnispartner sei. Vor ihrem Abflug in die USA hatte sie bekräftigt, dass sie sich zum Zwei-Prozent-Ziel bei den Wehrausgaben bekenne. - Die US-Regierung hatte unter anderem die Bundesrepublik wiederholt für zu geringe Ausgaben kritisiert.