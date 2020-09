Die USA entsenden ein neues Truppen-Kontingent nach Litauen.

Die amerikanischen Soldaten sollen die Einheiten ersetzen, die Anfang September für militärische Übungen in das baltische EU- und Nato-Land verlegt wurden, wie das litauische Verteidigungsministerium in Vilnius mitteilte. Auch Kampffahrzeuge und Militärtechnik werde eintreffen und als Teil der US-Operation "Atlantic Resolve" auf einem Militärstützpunkt in der Nähe der Grenze zu Belarus stationiert.



Die Übungen der US-Truppen stünden nicht im Zusammenhang mit besonderen Ereignissen in der Region, hieß es weiter mit Blick auf den wegen Massenprotesten gegen Wahlfälschung unter Druck geratenen belarussische Staatschef Lukaschenko. Dieser hatte wiederholt erklärt, sein Land werde von Truppen der benachbarten Nato-Staaten Polen und Litauen bedroht.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.