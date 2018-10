Verteidigungsministerin von der Leyen beginnt heute eine mehrtägige Reise nach Asien und Australien.

Die CDU-Politikerin erklärte in Berlin, es gehe vor allem um Sicherheitsthemen wie Cyber-Angriffe oder den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Trotz der weiten Entfernung wirke sich die Sicherheitslage in Zentralasien unmittelbar auf Deutschland aus.



Die erste Station auf von der Leyens Reise ist die Mongolei. Dort besucht die Ministerin unter anderem deutsche Bundeswehrsoldaten, die die mongolischen Streitkräfte für Einsätze in Afghanistan ausbilden. Auch Beratungen mit Regierungsvertretern sind geplant.