Deutschland und Frankreich wollen in verteidigungs- und sicherheitspolitischen Fragen künftig noch enger zusammenarbeiten.

Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron bekräftigten nach einer gemeinsamen Videokonferenz, dass sie einen engen Schulterschluss der beiden Länder innerhalb der Europäischen Union anstrebten. Macron betonte, sowohl Deutschland als auch Frankreich glaubten an eine europäische Souveränität, die auf gute transatlantische Beziehungen setzen könne. Die neue amerikanische Regierung mache Hoffnungen auf eine andere Herangehensweise an die Nato als unter der Trump-Administration.



Beim Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat ging es heute auch um Fragen gemeinsamer Rüstungs- und Militärprojekte. So stuft Frankreich etwa die Produktionskosten für einen neuen Kampfhubschrauber als zu hoch ein.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.