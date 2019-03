Außenminister Maas hat bekräftigt, dass die Bundesregierung die Versprechen an die Nato in Sachen Verteidigungsausgaben einhalten wird.

Er sagte der "Welt am Sonntag", man müsse sich an Dinge halten, die man vereinbart habe. Die Bundesregierung hatte sich beim Nato-Gipfel 2014 in Wales verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben in Richtung zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Derzeit liegen sie deutlich darunter.



Die Debatte hatte in den vergangenen Tagen neue Nahrung bekommen. Der Haushalt 2020 sieht zwar mehr Geld für Verteidigung vor, allerdings weniger als von Ressortchefin von der Leyen, CDU, gefordert. US-Botschafter Grenell hatte den deutschen Haushaltsplan deshalb als inakzeptabel kritisiert. Mehrere deutsche Politiker verbaten sich daraufhin eine Einmischung in interne Angelegenheiten.

Kritik an "Neuer Seidenstraße"

Maas äußerte sich auch zur Beteiligung Italiens am chinesischen "Seidenstraßen"-Projekt. Der SPD-Politiker warnte davor, von China abhängig zu werden. Lukrative Angebote könnten schneller als gedacht einen bitteren Beigeschmack bekommen, so Maas. Er betonte zudem, die EU könne sich gegenüber China, Russland oder auch den USA nur behaupten, wenn sie geeint auftrete.



Ungeachtet internationaler Einwände hatte die italienische Regierung am Samstag den Einstieg in das hunderte Milliarden schwere Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" in die Wege geleitet. China plant neue Straßen und Schienenverbindungen, die den Handel innerhalb Asiens sowie mit Europa und Afrika ankurbeln sollen.