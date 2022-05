Die Flagge Finnlands (picture-alliance/ dpa / TUOMAS MARTTILA / LEHTIKUVA)

Eine Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis sei die beste Lösung für Finnlands Sicherheit, teilte der Ausschuss in einer Stellungnahme zu einer sicherheitspolitischen Analyse der Regierung mit. Die Situation habe sich durch Russlands Angriff auf die Ukraine radikal verändert.

Die finnische Regierung hatte vor knapp einem Monat eine Analyse vorgelegt, in der sie Vorteile und Risiken einer möglichen NATO-Mitgliedschaft beleuchtet. Insgesamt zehn Parlamentsausschüsse sollen dazu Stellung nehmen, das Wort des Verteidigungsausschusses hat dabei besonderes Gewicht.

Die Entscheidung darüber, ob Finnland einen Antrag auf Aufnahme in das Militärbündnis stellt, wird in den kommenden Tagen erwartet. Präsident Niinisto wird voraussichtlich am Donnerstag seine Haltung zu der Frage bekanntgeben. Am Samstag wollen sich dann die regierenden Sozialdemokraten äußern.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.