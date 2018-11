Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat sich in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses den Fragen der Abgeordneten gestellt. Dabei ging es um den Verdacht von Rechtsverstößen und Vetternwirtschaft beim Einsatz externer Berater.

Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Strack-Zimmermann sagte im Anschluss an die mehrstündige Sitzung, die Ministerin habe detailliert geantwortet. Man spüre ihr Interesse, die Dinge aufzuklären. Kritik äußerte der Linkenpolitiker Pflüger. Viele Fragen seien nicht beantwortet worden und neue hätten sich aufgetan. So seien offensichtlich Subunternehmen wiederum von weiteren Unterfirmen beauftragt worden. Insgesamt handele es um einen "Augias-Stall", so Pflüger. Der SPD-Obmann im Verteidigungsausschuss, Felgentreu, betonte, es sei an falscher Stelle zuviel Geld ausgegeben worden. So habe etwa ein Gutachten über die Anschaffung von Mobiliar 1,3 Millionen Euro gekostet. Die Ministerin selbst wollte sich nach der Sitzung nicht äußern.



Das Ministerium hatte gegenüber dem Rechnungshof allerdings bereits Mängel eingeräumt und mitgeteilt, die Kontrollen seien verstärkt worden. Über einen Untersuchungsausschuss wird in der nächsten Woche nach einer zweiten Befragungsrunde entschieden.