Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Bartels, stellt die Berechnungen von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zum Wehretat in Frage.

Dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" sagte der SPD-Politiker, eine Finanzierung der Bundeswehr in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sei "illusorisch". Die Große Koalition habe stets mit 1,5 Prozent geplant. Die Ministerin versuche lediglich wie in einem Pokerspiel, dass am Ende genau diese 1,5 Prozent herauskämen.



Kramp-Karrenbauer hatte sich in ihrer Regierungserklärung für die Marke von 1,5 Prozent ausgesprochen. Zuvor hatte sie sich jedoch zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO-Staaten bekannt.