Das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel blieb ohne neue Zusagen seitens der NATO.. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Olivier Matthys)

Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist geplant, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden.

Weitere Themen sind gemeinsame Anstrengungen zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände, die Entwicklung der Verteidigungsausgaben und mögliche Reaktionen auf die mutmaßliche Sabotage der Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee.

Bereits am gestrigen Abend hatten die Verteidigungsminister mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Resnikow über weitere Unterstützung beraten. Das Treffen wurde ohne konkrete Zusagen beendet.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.