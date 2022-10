Die Luft-Luft-Rakete vom Typ IRIS-T, die Bundeskanzler Scholz (SPD) der Ukraine schon seit Längerem zugesagt hatte. (dpa/Bernd Wüstneck)

Resnikow bestätigte per Twitter Medienberichte, wonach das Luftabwehrsystem in seinem Land eingetroffen ist. Damit beginne eine neue Ära der Luftverteidigung der Ukraine, schrieb er. Deutschland hat der Ukraine insgesamt vier der hochmodernen Flugabwehrsysteme zugesagt. Sie können Ziele in bis zu 20 Kilometern Höhe und 40 Kilometern Entfernung treffen.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj feuerte Russland gestern 28 weitere Raketen auf Ziele in der Ukraine ab. Hinzu seien Angriffe mit 15 Drohnen gekommen, die aber fast alle von der ukrainischen Armee abgeschossen worden seien, sagte Selenskyj. Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte, gab es unter anderem sieben Tote in der südukrainischen Region Saporischschja.

Die Entwicklung in der Ukraine ist auch ein Thema auf einem heute beginnenden zweitägigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.

