Der neue US-Verteidigungsminister Esper hat die Entsendung weiterer Kriegsschiffe in den Persischen Golf angekündigt.

Das US-Militär werde auf See und auch in der Luft die Schifffahrt im Golf und in der Straße von Hormus sichern, sagte Esper nach seiner Vereidigung in Washington. Der Iran müsse davon abgehalten werden, US-Handelsschiffe anzuhalten oder gar zu kapern. Der britische Außenminister Hunt hatte am Montag bereits eine von der EU angeführte Schutzmission für den Golf angekündigt.



Hintergrund ist die Festsetzung des britischen Tankers Stena Impero durch die iranischen Revolutionsgarden. Teheran hatte damit auf die Beschlagnahme eines iranischen Tankers durch britische Behörden vor Gibraltar reagiert.



Der iranische Präsident Ruhani regte heute an, die beiden Tanker auszutauschen. Sein Land sei nicht stur und wolle keine Konflikte mit den USA und Großbritannien, sagte er in Teheran.