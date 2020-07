Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12.000 verringert werden. Der seit längerem geplante Abzug fällt damit größer aus als bislang bekannt. Verteidigungsminister Esper stellte die Pläne in Washington offiziell vor und bestätigte damit Medienberichte.

Demnach sollen rund 6.400 Soldaten in die USA zurückkehren, weitere 5.600 sollen in andere europäische Länder verlegt werden. Derzeit sind etwa 35.000 amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert. Nach Aussage Espers könnten die ersten schon in einigen Wochen abgezogen werden.



Das US-Militär teilte zudem mit, dass sein derzeit in Stuttgart angesiedeltes europäisches Hauptquartier nach Belgien verlegt wird.



US-Präsident Trump hatte den Teilabzug angeordnet und dies mit den aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet.