Ein Bundeswehrsoldat sichert das Gelände um ein Militär-Camp Castor in Mali. (picture alliance / NurPhoto / Markus Heine)

Aufgrund der aktuellen Lage stelle sie infrage, ob man sich in dem westafrikanischen Land weiter engagieren könne, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe". Der weitere Einsatz der Bundeswehr in Mali sei keineswegs selbstverständlich. Frankreich denke bereits darüber nach, seines Anti-Terror-Einsatz dotz zu beenden. Ohne die französischen Kräfte wäre es kaum zu vertreten, in dem Land zu bleiben, so Lambrecht.

Die Bundeswehr ist im Rahmen von zwei internationalen Missionen in Mali stationiert. Zuletzt erschwerte die Militärregierung den Einsatz der internationalen Kräfte.

