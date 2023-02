Bundesverteidigungsminister Pistorius in Augustdorf. (AP / Martin Meissner)

Er besuchte das Panzerbataillon 203 in Augustdorf in Nordrhein-Westfalen. Alle Leopard-2-Panzer, die von Deutschland an die Ukraine abgegeben werden, kommen von dort. Pistorius sagte, neben den bereits bekannten 14 Panzern würden zusätzlich fünf weitere für die Ukraine in einer Reserve gehalten. Entscheidend sei nun, dass schnell Ersatz bei der Industrie bestellt werde. Die Unterrichtung ukrainischer Soldaten im Umgang mit dem deutschen Kampfpanzer beginne sehr kurzfristig, teilte der Sozialdemokrat mit.

Pistorius äußerte sich auch zu einem Unfall mit zwei Puma-Schützenpanzern im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Er bestätigte, dass zwölf Soldaten verletzt wurden, einer davon schwer. Die Unfallursache wird noch untersucht.

