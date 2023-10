Fliegerhorst Holzdorf

Das "Arrow-3"-Raketenabfangsystem soll in Holzdorf stationiert werden. (Israeli Ministry Of Defense/dpa)

Deutschland will das israelische System beschaffen, um anfliegende Raketen in großer Höhe unschädlich machen zu können. Holzdorf soll der erste von drei Standorten für die Abwehrwaffe in Deutschland sein. Bei dem Besuch des SPD-Politikers geht es auch um die geplante Stationierung neuer Transporthubschrauber. Holzdorf liegt auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die Ministerpräsidenten beider Länder, Woidke und Haseloff werden ebenfalls auf der Luftwaffenbasis erwartet.

