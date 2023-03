Verteidigungsminister Pistorius besucht den Nato-Partner Litauen (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Das Engagement an der Ostflanke sei so wichtig wie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr, sagte Pistorius gestern Abend bei einem Besuch des Bundeswehrkontingents im litauischen Rukla. Die Sorgen, die sich die baltischen Staaten, aber auch Polen machten, seien nur allzu verständlich, sagte Pistorius mit Blick auf die russische Aggression in der Ukraine. Die Sicherheit Litauens sei auch die Sicherheit Deutschlands. Man sei bereit zusammenzustehen und zusammen zu kämpfen.

Die NATO-Kampfgruppe in Litauen ist seit 2016 für die Sicherung der Ostflanke des Bündnisses zuständig. Deutschland leitet momentan den Einsatz und stellt rund die Hälfte der Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.