Nach Evakuierungseinsatz im Sudan

Bundesaußenminister Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius am Fliegerhorst im niedersächsischen Wunstorf. (IMAGO / localpic / IMAGO / Rainer Droese)

Mit einem sogenannten Rückkehrerappell wurde die Leistung der Einsatzkräfte, in der Mehrzahl Fallschirmjäger, gewürdigt. Bundeskanzler Scholz sprach den Beteiligten des Sudan-Einsatzes in einer schriftlichen Erklärung Dank und Anerkennung aus. Seit dem vergangenen Wochenende habe die Bundeswehr in einem herausfordernden und gefährlichen Einsatz deutsche Staatsangehörige sowie Angehörige anderer Länder auf dem Luftweg aus dem Sudan gebracht.

Die Bundeswehr hatte in enger Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und der Bundespolizei mehr als 700 Menschen aus über 40 Nationen aus dem Sudan ausgeflogen. Darunter befanden sich nach Bundeswehrangaben mehr als 200 deutsche Staatsbürger.

Neue Kämpfe im Sudan

Im Sudan ist es trotz einer Verlängerung der Waffenruhe zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen den Konfliktparteien gekommen. In der Hauptstadt Khartum und der benachbarten Stadt Omdurman waren laut Bewohnern erneut Explosionen und Schüsse zu hören.

Zudem wurde ein türkisches Evakuierungsflugzeug beim Anflug auf Khartum beschossen. Die sudanesische Armee beschuldigte die rivalisierende paramilitärische Gruppe RSF. Die Miliz wies die Vorwürfe zurück.

Armee und RSF hatten zuvor eine Fortsetzung ihrer Feuerpause um weitere drei Tage bekannt gegeben. Die Waffenruhe war auch zuvor schon brüchig. Sie wäre ohne eine Verlängerung in der vergangenen Nacht ausgelaufen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.