Ukraine-Konferenz in Ramstein

Verteidigungsminister Pistorius lässt Leopard-2-Bestände prüfen

Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die Prüfung der Bestände von Leopard-2-Kampfpanzern für eine mögliche Lieferung an die Ukraine veranlasst. Pistorius sagte am Rande der Ukraine-Konferenz auf der US-Militärbasis in Ramstein, dass er den Auftrag erteilt habe, Verfügbarkeit und Stückzahl der Panzer zu erfassen.

20.01.2023