Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf der US-Airbase Ramstein. (picture alliance/dpa/Boris Roessler)

Er wolle damit nur für den Fall der Fälle vorbereitet sein und so - Zitat - vor die Lage kommen. Wenn künftig eine Entscheidung falle, sei Deutschland sofort handlungsfähig. Am Rande des Treffens auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein fügte der SPD-Politiker hinzu, dass ein Beschluss zur Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern heute ohnehin nicht zu erwarten gewesen sei. Unter den westlichen Alliierten gebe es in der Frage kein einheitliches Meinungsbild, erklärte Pistorius weiter. Der Eindruck, es gebe international eine geschlossene Koalition, und Deutschland stehe im Weg, sei falsch.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.