NATO-Treffen

Bundesverteidigungsminister Pistorius beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. (Olivier Matthys/Pool AP/dpa)

Pistorius sagte vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, es werde kein kurzfristiges Ende des Kriegs geben. Deshalb sei wichtig, die richtigen Akzente bei den Waffenlieferungen zu setzen, damit sich die Ukraine verteidigen könne. Pistorius erklärte, dass eine Lieferung aus Deutschland unterwegs sei. Vorrangig gehe es um die Stärkung der Luftabwehr und Munitionslieferungen.

Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte sich vor dem Treffen noch einmal für weitere Waffenlieferungen ausgesprochen. Die Ukraine müsse die Waffen erhalten, die sie brauche, um diesen Krieg zu gewinnen. Die Ukraine drängt nach den Zusagen für Kampfpanzer aktuell insbesondere auf die Lieferung von Kampfjets.

Derzeit tagt die sogenannte Kontaktgruppe unter Führung der USA, in der Lieferungen an Kiew koordiniert werden. Die NATO-Verteidigungsminister kommen am Nachmittag zusammen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.