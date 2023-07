Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Sein Ministerium verwies auf Sicherheitsbedenken. Das Bundeskriminalamt habe von der Reise abgeraten, hieß es. Nach Einschätzung deutscher Stellen sei eine Verschärfung der Lage in dem Land nicht auszuschließen. Auslöser der jüngsten Proteste im Irak waren islamfeindliche Aktionen in Schweden sowie in Dänemark. Dabei wurden Koran-Exemplare geschändet.

