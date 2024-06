Russischer Ukrainekrieg

Verteidigungsminister Pistorius sagt Ukraine weitere Patriot-Systeme zu

Verteidigungsminister Pistorius hat die Lieferung von zusätzlichen 100 Patriot-Luftabwehrraketen an die Ukraine angekündigt. In den vergangenen Tagen seien von Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen bereits 32 Raketen geliefert worden, der Rest folge in den kommenden Wochen.