Resnikow sagte in einem Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform , im Krieg fehle zwar immer etwas. Aber die Situation sei nicht kritisch. Resnikow gab an, die Ukraine habe vor einiger Zeit bereits die Belieferung von Munition aus NATO-Ländern organisiert. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach einige Munitionstypen in der Ukraine knapp werden.