Arbeiter in der Region Odessa reparieren beschädigte Hochspannungsleitungen. (AFP / OLEKSANDR GIMANOV)

Die Streitkräfte würden den Moment nutzen, in dem der Boden durch Frost fester werde, um ihre Gegenangriffe fortzusetzen, sagte er bei einem Treffen mit seinem schwedischen Kollegen Jonson in Odessa. Der gegenwärtige Rückgang der Front-Aktivitäten sei auf das Wetter zurückzuführen. Der Übergang vom trockenen Herbst zum noch nicht frostigen Winter biete weder für Rad- noch Kettenfahrzeuge günstige Einsatzbedingungen. Die Frontlinien in der Ukraine hatten sich in den vergangenen Wochen ungeachtet schwerer Kämpfe kaum verändert.

Unterdessen bleibt die Lage in Odessa weiter schwierig. Präsident Selenskyj sagte am Abend, man tue alles, um die Menschen in der Hafenstadt und anderen Regionen mit Strom zu versorgen. Russische Truppen hatten am Wochenende in Odessa mit ihren Angriffen für einen großflächigen Ausfall der Stromversorgung gesorgt. Der Hafen am Schwarzen Meer ist außer Betrieb.

