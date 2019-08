Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hält es für wichtig, im Irak jenseits von militärischer Hilfe auch Strukturen für das zivile Leben aufzubauen. Sie will ein neues Mandat für den Einsatz. Kritik kommt aus der SPD.

Deutsche Soldatinnen und Soldaten unterstützen die Anti-IS-Koalition von Jordanien aus, im Irak beteiligen sie sich an der Ausbildung von Militär und Sicherheitskräften.



Kramp-Karrenbauer sagte zum Auftakt einer Reise zu den Bundeswehrsoldaten in Jordanien und im Irak, es gehe um dauerhafte Sicherheit und Stabilität in der Region. Die Bundeswehr leiste einen international anerkannten Beitrag zum Kampf gegen die Terrormiliz IS. Sie freue sich, die 450 Männer und Frauen nun persönlich kennenzulernen.

Kritik am Einsatz aus der SPD

Das Mandat für die deutsche Beteiligung läuft zurzeit bis Ende Oktober. In der Koalition gibt es noch keine Einigung über eine Verlängerung. Kramp-Karrenbauer machte aber deutlich, dass sie ein neues Mandat anstrebt.



In der SPD gibt es allerdings prominente Stimmen dagegen. Die kommissarische SPD-Chefin Schwesig sprach sich bereits im Juli dagegen aus, den Irak-Einsatz der Bundeswehr zu verlängern. Auch SPD-Interims-Fraktionschef Mützenich betonte, das Mandat ende am 31. Oktober dieses Jahres. Das sei ein angemessener Beitrag. Die Frage sei auch, ob es richtig sei, einen militärischen Fußabdruck in einer Region zu hinterlassen, in der gegenwärtig neue Kriege drohten.