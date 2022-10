Ukraine-Besuch

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD, 2.v.l) besichtigt mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow l) eine Verteidigungsstellung in der Nähe von Odessa. (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Bei dieser Waffe handelt es um ein modernes System, das unter anderem in Deutschland entwickelt wurde. Es arbeitet mit Kurzstreckenraketen, die über infrarot-gesteuerte Sensoren ihr Ziel ansteuern. Das Luftabwehrsystem ermöglicht dem deutschen Hersteller Diehl Defence zufolge Schutz vor Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen. Kanzler Olaf Scholz zufolge ist es das modernste Flugabwehrsystem, über das die Bundesrepublik verfügt. Die Bundeswehr selbst nutzt das System noch nicht.

Weitere Waffenlieferungen geplant

Lambrecht betonte, es sollten noch zusätzliche Lieferungen erfolgen, dafür wolle Deutschland bei den Verbündeten werben. "Das ist jetzt momentan aktuell das Wichtigste, dass diese Angriffe, die die Zivilbevölkerung treffen, in Angst und Schrecken versetzen und auch töten, dass diese Luftangriffe bekämpft werden können." Auch mit Panzern aus Griechenland und aus der Slowakei solle die Ukraine jetzt schnell versorgt werden für ihren Kampf gegen Russland. "Und Deutschland hilft dabei, die Lücken dann in Griechenland und der Slowakei zu schließen." Dieser Ringtausch sei "ganz wichtig".

Zu den Forderungen der Ukraine an die Bundesregierung, Panzer zu liefern, bekräftigte die Bundesverteidigungsministerin: "Deutschland hat immer klar gemacht, dass wir keine Alleingänge gehen werden in diesem Bereich. Das ist auch in der Ukraine bekannt, dass wir uns immer abstimmen mit unseren Partnern, beispielsweise bei der Panzerhaubitze, die wir gemeinsam mit den Niederlanden geliefert haben und auch daran ausgebildet haben." Bei Mehrfachraketenwerfern habe sich Deutschland mit den USA und Großbritannien abgestimmt. "Und genauso werden wir auch in Zukunft verfahren, auch wenn es um die Lieferung von Panzern geht."

Bunkeraufenthalt nach Luftalarm

Die SPD-Politikerin und ihre Delegation musste während ihres Aufenthaltes zweimal in Bunkern Schutz suchen, weil jeweils Luftalarm ausgelöst wurde. Odessa wird regelmäßig mit russischen Raketen und von Drohnen aus beschossen. Lambrecht hatte in der Stadt die aus Deutschland stammenden Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard inspiziert. Am Einsatzort des Systems im Getreidehafen von Odessa sagte sie, diese hülfen beim Schutz der "kritischen Infrastruktur" und bei der Abwehr von russischen Luftangriffen. Aus dem Hafen wird ukrainisches Getreide über das Schwarze Meer in die Welt exportiert. Es war Lambrechts erster Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar.

Die Ministerin war zuvor in der Republik Moldau mit Regierungsvertretern zusammengekommen. Dort sagte sie weitere Unterstützung für das Land zu, das zwischen Rumänien und der Ukraine liegt.

