Christine Lambrecht (SPD), Verteidigungsministerin. (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den Systemen sei fast abgeschlossen, und die Artilleriegeschütze könnten nun in die Ukraine verlegt werden, sagte Lambrecht im ZDF. Auch die zugesagte Lieferung ausgemusterter Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard stehe bald bevor. Die SPD-Politikerin verwies zudem auf die gemeinsame Lieferung von Mehrfachraketenwerfern zusammen mit den USA und Großbritannien. Deutschland werde sich mit drei Systemen plus Raketen, Ersatzteilen und Ausbildungsmaßnahmen beteiligen. Mehr ließen die Verpflichtungen der Bundeswehr innerhalb der NATO nicht zu. Lambrecht fügte hinzu, auch der Ringtausch mit NATO-Partnern sei "auf einem sehr guten Weg". Dabei geben Länder ältere Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine ab und erhalten dafür Ersatz aus Deutschland.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.