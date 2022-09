Das Kommando Spezialkräfte KSK der Bundeswehr in einer Übung. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Trotz der aktuellen Bedrohungslage durch den Krieg gegen die Ukraine helfe eine Wehrpflicht-Debatte wenig, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es dauere seine Zeit, Soldatinnen und Soldaten auszubilden und zudem gebe es weder genügend Kasernen, Ausbilder noch das Gerät für zehntausende Wehrpflichtige. Auch die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Frage der Wehrgerechtigkeit lasse sich nicht so einfach beantworten. Die Wehrpflicht müsste auch Frauen umfassen.

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für die Bundeswehr nimmt einen Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge ab. Zugleich steige die Zahl der Kriegsdienstverweigerer deutlich an. In diesem Jahr gingen bisher fast 660 Anträge ein - mehr als drei Mal so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Viele Antragsteller begründen ihre Verweigerung den Angaben zufolge mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Befürchtung, die Bundeswehr könnte in kriegerische Handlungen hineingezogen werden.

