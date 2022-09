Bundesverteidigungsministerin Christina Lambrecht sieht Deutschland in einer militärischen Führungsrolle. (Sven Hoppe/dpa)

In einer Grundsatzrede zur geplanten neuen nationalen Sicherheitsstrategie sagte die Ministerin, Deutschlands Größe, die geographische Lage sowie die deutsche Wirtschaft ließen keine andere Möglichkeit zu. Um diese Führungsrolle in Europa zu übernehmen, seien höhere Aufwendungen für die Bundeswehr auf Dauer unverzichtbar. Die Bundesrepublik müsse gemäß dem NATO-Ziel langfristig zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Gleichzeitig müssten die USA als bisheriger Sicherheitsgarant in Europa entlastet werden. Lambrecht verwies dabei auf die zunehmende Konzentration der Vereinigten Staaten von Amerika auf den pazifischen Raum. Der russische Angriff auf die Ukraine zeige aber, dass Staaten ein starkes Militär bräuchten, um einen Aggressor abzuwehren.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.