Besuch in Niger

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in der malischen Hauptstadt Bamako (Kay Nietfeld/dpa)

Es liege in der europäischen und in der deutschen Verantwortung, im Sahelgebiet, wo zahlreiche Terrorgruppen aktiv seien, weiter präsent zu sein, sagte Lambrecht. Nigrische Regierungsvertreter hätten ihr zugesichert, nicht mit Söldnern zusammenzuarbeiten. Die Bundesrepublik beteiligt sich an einer europäischen Ausbildungsmission für die nigrischen Streitkräfte.

Gestern hatte die Ministerin deutsche Soldaten im benachbarten Mali besucht. Dabei stellte sie das Engagement in dem Land erneut infrage. Lambrecht erklärte, die Werte von Malis Militärregierung stimmten nicht mit denen Deutschlands überein. Sie verwies auf Vorwürfe, die Armee habe zuletzt bei einem Großeinsatz etwa 300 Zivilisten getötet.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.