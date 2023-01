Bundesregierung

Christine Lambrecht hat ihren Rücktritt vom Amt als Verteidigungsministerin erklärt. (picture alliance / dpa / Kai Nietfeld)

Sie habe Bundeskanzler Scholz um ihre Entlassung gebeten, heißt in einer schriftlichen Erklärung der SPD-Politikerin. Noch ist unklar, wer ihr im Amt folgt. Bundeskanzler Scholz sagte, er habe eine sehr klare Vorstellung davon, wie es an der Spitze des Ministeriums weitergehen solle. Er kündigte eine "sehr schnelle" Neubesetzung an. Scholz dankte der scheidenden Ministerin und erklärte, er habe hohen Respekt vor ihrer Entscheidung.

Eigene Fehler räumte Lambrecht in ihrer Erklärung nicht ein. Stattdessen nannte sie die Berichterstattung der Medien als Grund für ihren Rücktritt.

Die Ministerin sah sich seit Monaten Rücktrittsforderungen der Opposition ausgesetzt. Kritiker warfen ihr fehlende Sachkenntnis, die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr, aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit vor.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.