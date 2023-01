Medienberichte

Christine Lambrecht (SPD), Verteidigungsministerin (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Merz sagte nach der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Weimar, ein Wabern schade nur der Bundeswehr. Lambrecht sei von Anfang an mit der Aufgabe überfordert gewesen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sagte der "Rheinischen Post", Scholz habe Lambrecht nie richtig unterstützt. Er habe ihr in wesentlichen Punkten das Heft aus der Hand genommen.

Gestern hatten mehrere Medien gemeldet, dass Lambrecht in der kommenden Woche zurücktreten wolle. Offiziell bestätigt sind die Berichte nicht.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.