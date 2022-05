Christine Lambrecht (SPD), Verteidigungsministerin, reist zu Gesprächen nach Bosnien-Herzegowina. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Mit der Regierung in Sarajewo will sie über den neuen Einsatz deutscher Soldaten im Rahmen einer EU-Mission in dem Balkanstaat beraten. Zuletzt hatte sich die Lage in Bosnien-Herzegowina verschärft, unter anderem wegen der Androhung russischer Einflussnahme. Die bosnische Serbenrepublik möchte sich schon lange abspalten und Serbien anschließen.

Der Friedensvertrag von Dayton, der 1995 zur Beendigung des Bosnienkriegs geschlossen wurde, wird seit Anfang der Zweitausender Jahre von der EU-Mission Eufor überwacht. An dieser Mission war Deutschland seit 2012 nicht mehr beteiligt.

