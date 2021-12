Ein Satellitenbild vom 1. November 2021 zeigt russisches Militär in der Stadt Yelnya. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Mehr als 10.000 Soldaten seien in ihre Stützpunkte zurückgekehrt, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Demnach hatten Kampfübungen an verschiedenen Militärstandorten in den Regionen Wolgograd, Rostow und Krasnodar sowie auf der annektierten Halbinsel Krim stattgefunden, die in unmittelbarer Nähe zur Ukraine liegen. Laut dem Ministerium gab es aber auch Manöver in Gebieten, die weiter von der ukrainischen Grenze entfernt sind.

Die Entsendung zehntausender russischer Soldaten in Grenzregionen zur Ukraine hatte in westlichen Staaten und bei der Regierung in Kiew die Sorge genährt, Russland plane einen Angriff auf das Nachbarland. Die Regierung in Moskau hat das wiederholt bestritten.

