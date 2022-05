In einem ersten Schritt sollen 15 Panzer ausgeliefert werden. (picture-alliance / dpa/dpaweb / Matthias Schrader)

Das teilte das Verteidigungsministerium den zuständigen Obleuten im Bundestag in einem Schreiben mit. Die Auslieferung solle dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an Munition umfassen. In einem ersten Schritt erhalte das tschechische Militär 14 Leopard Kampfpanzer und einen Bergepanzer auf Leopard 2 Basis.

Die Lieferung aus Deutschland soll es Tschechien ermöglichen, seinerseits 20 Kampfpanzer des Typs T-72 an die Ukraine abzugeben.

Die Unionsfraktion im Bundestag kritisierte unterdessen die Bundesregierung wegen der Verzögerungen bei der Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern an die Ukraine. Berichten zufolge scheitert die Lieferung der Gepard-Panzer bislang am Mangel an passender Munition.

