Das Bundesverteidigungsministerium will eine gesellschaftliche Debatte über eine Aufrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen in Gang bringen.

Dazu sind heute Experten, Vertreter der Zivilgesellschaft und Mitglieder der Bundestagsfraktionen zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen. Damit will das Ministerium eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umsetzen, derzufolge die Entscheidung über eine Bewaffnung mit Drohnen erst nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung getroffen werden soll.



Der scheidende Wehrbeauftragte Bartels bezeichnete die Anschaffung in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland als sinnvoll. Er betonte, den amerikanischen Gebrauch für gezielte Tötungen wolle man sich in Deutschland nicht zum Vorbild nehmen.