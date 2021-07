Die Zahl der Toten nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands steigt weiter an. Die Bezirksregierung Köln teilte mit, dass mehrere Menschen in Erftstadt beim Einsturz ihrer Häuser ums Leben gekommen seien. Wassermassen hatten die Gebäude im Stadtteil Blessem unterspült.

Die Situation sei aber sehr unübersichtlich, da eine Kommunikation mit dem betroffenen Gebiet derzeit kaum möglich sei, erklärte eine Sprecherin der Kölner Bezirksregierung. Der Katastophenschutz mache sich derzeit ein Bild von der Lage.



Aus weiteren einsturzgefährdeten Häusern gebe es immer wieder Notrufe, da Menschen trotz Warnungen in das Hochwassergebiet zurückgekehrt seien oder dieses nicht verlassen hätten, hieß es. Eine Rettung sei vielfach nicht möglich.

Militärischer Katastrophenalarm

Das Verteidigungsministerium löste den militärischen Katastrophenalarm aus. Es seien bereits 850 Soldaten im Einsatz, erklärte ein Ministeriumssprecher. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Todesopfer unterdessen auf mindestens 60 gestiegen. Vor allem entlang der Ahr sind noch zahlreiche Orte überflutet. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer erklärte, in einigen Ortschaften hätten sich apokalyptische Szenen abgespielt. Besonders tragisch sei die Situation in Sinzig, wo zwölf Bewohner einer Behinderteneinrichtung ertranken. Die Landesregierung hat inzwischen eine Stabstelle für den Wiederaufbau eingerichtet.



Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz rechnet mit weiteren Todesopfern. Derzeit stießen Rettungskräfte in leerlaufenden Kellern auf immer mehr Menschen, die das Hochwasser nicht überlebt hätten, sagte er im Deutschlandfunk (Audio). Das seien dramatische Bilder für die zahlreichen professionellen und ehrenamtlichen Helfer und nehme diese sehr mit, betonte der SPD-Politiker.

"Flut-Katastrophe von historischem Ausmaß"

In Nordrhein-Westfalen teilte das Innenministerium mit, dass mindestens 43 Menschen in den Fluten ums Leben gekommen seien. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sprach von einer "Flut-Katastrophe von historischem Ausmaß". Es sei zu befürchten, dass die Opferzahlen weiter steigen werden. Mehrere Bundesländer haben bereits ihre Hilfe angekündigt. Allein aus Niedersachsen sollen rund 1.000 Helfer die Einsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen unterstützen.

Bund kündigt Hilfen an

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, dass die Katastrophenhilfe oberste Priorität der Bundeswehr sei. Andere Aufträge würden hintenangestellt. Innenminister Seehofer kündigte schnelle und umfangreiche Finanzhilfen für die betroffenen Menschen an. Ein entsprechendes Konzept werde derzeit gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel und dem Finanzministerium entwickelt, sagte der CSU-Politiker. Details wolle er erst nennen, wenn es ein klares Bild vom Ausmaß der Schäden gebe.



Die Lage ist vielerorts weiter angespannt. Die Rurtalsperre in der Eifel läuft über, allerdings laut Wasserverband nur mit einer "geringen Dynamik". Nach Angaben der Behörden ist mit weiteren Überschwemmungen am Unterlauf der Rur zu rechnen. Der Wasserstand an der von einem Dammbruch bedrohten Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen sinkt dagegen dank Abpumpens durch die Feuerwehr wieder. Im Bahnverkehr der Hochwasserregionen kommt es weiter zu erheblichen Einschränkungen. Vielerorts sind noch Straßen gesperrt.

Fahnen auf Halbmast

An allen Behörden in Rheinland-Pfalz werden heute die Fahnen auf Halbmast gesetzt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab bekannt, den betroffenen Bundesländern auf deren Bitten mit Hilfe des europäischen Erdbeobachtungsprogramms "Copernicus" Satellitenbilder der Überschwemmungsgebiete zu liefern, um die Bergungs- und Aufräumarbeiten zu unterstützen.



Rund 165.000 Menschen im Westen Deutschlands waren nach Angaben des Energieversorgers E.ON wegen des Unwetters ohne Strom. Tausende Hilfskräfte sind im Einsatz, darunter 850 Soldaten der Bundeswehr.



Sie können sich in unserem Newsblog über alle relevanten Entwicklungen auf dem Laufen halten.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.