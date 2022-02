Panzer und gepanzerte Fahrzeuge gehören nach russischer Darstellung zu den ersten Militäreinheiten, die aus der ukrainischen Grenzregion abgezogen werden. (picture alliance /dpa/Tass / Erik Romanenko)

Die Aufnahmen belegten, dass Truppen und militärisches Gerät der Panzerarmee zu ihren ständigen Einsatzorten zurückkehrten, hieß es aus dem Kreml. Panzer würden nun per Bahn abtransportiert. Zuvor hatte die US-Regierung der Darstellung Russlands erneut widesprochen: Es werde im Gegenteil mehr militärische Präsenz an der Grenze zur Ukraine aufgebaut. Ein ranghoher US-Regierungsvertreter sagte in Washington, in den vergangenen Tagen habe Russland rund 7.000 zusätzliche Soldaten dorthin entsandt. Am Abend äußerten sich auch Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden in einem Telefonat skeptisch über einen Rückzug russischer Truppen. Beide Politiker waren sich einig, dass das Risiko einer militärischen Aggression gegen die Ukraine weiter bestehe. Dies teilte der deutsche Regierungssprecher Hebestreit mit. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon Nato-Generalsekretär Stoltenberg geäußert.

Die Regierung in Moskau hatte am Dienstag den Abzug eines Teils der russischen Truppen angekündigt. Heute wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Entwicklung beraten. Das Treffen findet vor einem EU-Afrika-Gipfel statt.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.